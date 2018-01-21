الأحد 21 كانون الثاني 2018 م (4 جمادى الأولى 1439 هـ)


معصوم يعلق على اجتماع العبادي وبارزاني
2018/01/21 | 00:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد /..

اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اليوم السبت ان" المساعي مستمرة من اجل حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد".

وذكر معصوم في تصريح تناقلتها وسائل اعلام تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان الاجتماعات التي حصلت مؤخرا بين الإقليم وبغداد، وزيارة وفد كوردستان الى بغداد هي ضمن اطار المساعي المبذولة لإنهاء المشاكل والقضايا الخلافية بين الجانبين.

 

واوضح معصوم الذي وصل السليمانية اليوم، ان تلك الاجتماعات بداية جيدة للاتفاق التام على انهاء جميع الخلافات، مردفا بالقول ان مؤشرات الاتفاق النهائي بين أربيل وبغداد بدأت تلوح بالأفق.

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