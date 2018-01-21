الأحد 21 كانون الثاني 2018 م (4 جمادى الأولى 1439 هـ)


2018/01/21 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصف مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم السبت 20 يناير/كانون الأول، تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي وقوات للجيش السوداني في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

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