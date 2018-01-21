الأحد 21 كانون الثاني 2018 م (4 جمادى الأولى 1439 هـ)


وحدات حماية الشعب: استشهاد 6 مدنيين و3 مقاتلين جراء الهجمات التركية على عفرين
2018/01/21 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 100 نقطة

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