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هزة ارضية بقوة 4.3 ريختر تضرب دوكنبدان جنوب غرب ايران
2018/01/21 | 00:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة الارضية وقعت في الساعة الثامنة و 17 دقيقة و 42 ثانية من مساء السبت بالتوقيت المحلي (الرابعة و 47 دقيقة و 42 ثانية عصر السبت بتوقيت غرينتش).ووقعت الهزة في عمق 10 كم عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.266 والطول الشرقي 50.782 درجة.وتقع مدينة دوكنبدان علي بعد 107 كم من مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران.انتهي ** 2342

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