تونس... مقتل إرهابيين في اشتباك مع قوات الحرس الوطني

2018/01/21 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات الحرس الوطني التونسية إرهابيين خلال اشتباك في منطقة سبيطلة القريبة من جبل سمامة بولاية القصرين جنوبي تونس، وذلك اليوم السبت 20 يناير/كانون الثاني، حسبما أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك".

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