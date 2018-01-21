الأحد 21 كانون الثاني 2018 م (4 جمادى الأولى 1439 هـ)


تونس... مقتل إرهابيين في اشتباك مع قوات الحرس الوطني
2018/01/21 | 01:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتلت قوات الحرس الوطني التونسية إرهابيين خلال اشتباك في منطقة سبيطلة القريبة من جبل سمامة بولاية القصرين جنوبي تونس، وذلك اليوم السبت 20 يناير/كانون الثاني، حسبما أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك".

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