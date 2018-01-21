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قوة أمنية تقبض على متهم بقتل والده وحرق جثته في البصرة
2018/01/21 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ البصرةأفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، بأن قوة من طوارئ الشرطة ألقت القبض على متهم بقتل وحرق جثة والده.يذكر أن البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار النسبي مع انها شهدت في غضون الأشهر الماضية حدوث العديد من النزاعات العشائرية المسلحة، فضلاً عن استهداف عدد من الدور في مناطق متفرقة بعبوات صوتية غير مدمرة كنوع من التهديد، وبالمقابل القت القوات الأمنية على كثير من المتهمين بارتكاب جرائم مختلفة من ضمنها القتل والخطف والسطو المسلح والتهديد والابتزاز وتجارة وتعاطي المخدرات.

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