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مسؤول أمريكي: مشاركة ترامب في منتدى دافوس محل بحث
2018/01/21 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال مايك مولفاني مدير الميزانية في البيت الأبيض اليوم السبت، إن سفر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل صار محل بحث بعد وقف أنشطة الحكومة الاتحادية.

وكان ترامب ألغى رحلة إلى منتجعه في فلوريدا مطلع هذا الأسبوع بعدما تسبب خلاف في الكونجرس حول الميزانية في وقف نشاط الحكومة الاتحادية اليوم السبت.

وذكر مولفاني، «الرئيس لن يذهب إلى فلوريدا ونبحث (مسألة المشاركة في) دافوس من منظور الرئيس ومن منظور الحكومة على أساس يومي».

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