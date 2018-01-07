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نادي الكاظمية يتوج بكأس أندية بغداد للناشئة والشباب بالقوة البدنية

الوقت : يناير 21, 2018 | 12:01 ص [post-views]

بغداد/ فلاح الناصر

توج فريق نادي الكاظمية بالمركز الاول في بطولة أندية بغداد لفئتي الناشئين والشباب بالقوة البدنية لرفعات (البنج بريس والدبني والسحب)، التي اقامها اتحاد بغداد الفرعي الجمعة في قاعة التاميم، بحضور رئيس اتحاد بغداد ربيع محمد علي وامين السر قيس عبد الحسين والامين المالي أحمد إبراهيم.

وفاز نادي الكاظمية بالمركز الأول في بطولة الناشئين تلاه فريق الاتصالات ثم بغداد، وفي فئة الشباب توج الكاظمية بطلاً تلاه النادي العربي ثم نادي بغداد.

وذكر رئيس اتحاد بغداد للقوة البدنية، ربيع محمد علي، ان البطولة اشتركت فيها 7 أندية هي ( الكاظمية والاتصالات وبغداد وشباب العدل والعربي والكهرباء والشباب)، بمعدل 42 لاعباً تنافسوا في فئتي الناشئة والشباب لأوزان ( 59 و66 و74 و83 و93 و105 و120 و+120 كغم)، موضحا ان بطولة فئة الناشئين تعد الاولى ضمن منهاج اتحاد بغداد لهذه الفئة، وكانت بداية ايجابية لما شهده من اثارة وندية بين لاعبي الاندية المشاركة.

وبين ان اللجنة التحكيمة لإدارة منافسات البطولة تألفت من احمد ماجد وقاسم صدام واسامة قاسم واسامة داود وحسنين الحداد.

واشار إلى ان اتحاده سينظم بطولة بغداد لفئة النساء في قاعة نادي السلام يوم 27 شباط المقبل، وبطولة المتقدمين في قاعة التأميم يوم 23 آذار المقبل.

البطولة، شهدت نقطة ايجابية تستحق الاشادة، وهي عمل تطوعي للمعالج الرياضي، ليث محمد جعفر، احد ابطال اللعبة السابقين، ممثلا عن وزارة الداخلية/ نادي الصقور الرياضي، حيث حضر مع حقيبته الطبية للمساعدة في إصابات اللاعبين، وكان حريصا على تأدية دوراً مهماً في البطولة.

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