الأحد 21 كانون الثاني 2018 م (4 جمادى الأولى 1439 هـ)


فجر إبراهيم خارج أسوار الميناء
2018/01/21 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلن نادي الميناء، السبت، إقالة مدرب فريقه الكروي، السوري فجر إبراهيم بسبب سوء النتائج.وفي سياق متصل، أفاد مصدر في إدارة النادي في حديث لـ السومرية نيوز بأن "إدارة النادي تفاضل بين المدربين ناظم شاكر وعماد محمد لقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فجر إبراهيم خارج أسوار الميناء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فجر إبراهيم خارج أسوار الميناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ #خالد سالم - رسالة إلى القراء المصريين حول مسرح خوسيه مورينو أيناس
⋙ مالكوم في رسالة لثنائي لندن: البريميرليج حلم لأي لاعب
⋙ البطل الأولمبي فيليكس الخارق الذي أهدى الذهبية الأولى لبلاده
⋙ ديخيا يواصل تفوقه على كل حراس أوروبا
⋙ نادي الكاظمية يتوج بكأس أندية بغداد للناشئة والشباب بالقوة البدنية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مستشار الحكومة العراقية: الدستور يحسم الجدل بشأن موعد الانتخابات
⋙ بالفيديو... الجلد عقوبة التأخر عن الطابور المدرسي في غانا
⋙ بالصور.. القصف التركي الذي استهدف عفرين
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة