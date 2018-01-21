فجر إبراهيم خارج أسوار الميناء

2018/01/21 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن نادي الميناء، السبت، إقالة مدرب فريقه الكروي، السوري فجر إبراهيم بسبب سوء النتائج.وفي سياق متصل، أفاد مصدر في إدارة النادي في حديث لـ السومرية نيوز بأن "إدارة النادي تفاضل بين المدربين ناظم شاكر وعماد محمد لقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الحالي".

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