ديخيا يواصل تفوقه على كل حراس أوروبا

2018/01/21 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – واصل الدولي الاسباني دافيد ديخيا حارس مانشستر يونايتد تألقه مع الشياطين الحمر بعدما تمكن من أن يخرج بشباك نظيفة خلال لقاء فريقه الذي خاضه أمام بيرنلي ليكون بذلك حافظ على شباكه نظيفة في 14 مباراة هذا الموسم في الدوري أكثر من أي حارس آخر في دوريات اوروبا الخمس الكبرى .

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