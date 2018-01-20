مالكوم في رسالة لثنائي لندن: البريميرليج حلم لأي لاعب

2018/01/21 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أكد مالكوم جناح نادي بوردو الفرنسي، أنه يحلم باللعب في الدوري الانجليزي، وسط ترقب من أندية البريمييرليج للتعاقد معه بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط البرازيلي صاحب الـ20 عاما بالانتقال إلى أرسنال أو توتنهام هذا الشهر، بوجود تكهنات حول عرض الأخير 45 مليون استرليني لضمه بعد تراجع المدفعجية.

وذكر مالكوم بعد خسارة بوردو بهدف نظيف من نانت بالدوري الفرنسي:"لا أعلم اذا كنت سأرحل أم أبقى كلا الخيارين متاحين ومناسبين لي".



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واوضح:"سأكون ممتنا لبوردو وكل ما قدمه لي إذا رحلت، واذا كان علي البقاء سأقوم بوظيفتي مع علمي أن الدوري الانجليزي حلم لأي لاعب".

وتأتي تصريحات اللاعب بعد ما أكده ناديه عن طريق مديره نيكولا دي تافيرنو بأن بوردو لا يخطط لبيعه قبل نهاية الموسم.

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