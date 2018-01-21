خالد سالم - رسالة إلى القراء المصريين حول مسرح خوسيه مورينو أيناس

2018/01/21 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_سالم رسالة إلى القراء المصريينحول مسرح خوسيه مورينو أيناسعزيزي القارئ:هذا الكتاب الذي بين يديك يحتوى عدة أعمال مسرحية لكاتب إسباني هو خوسيه مورينو أريناس.ربما فكر في المحيطين به عندما كتب هذه المسرحيات.من هنا تتجلى نجد أن القضايا التي عالجها ترتبط بمن تعنيهم، الموجهةإليهم.وهذا لا يعني أنه في قرارة نفسه لا يطمح في أن تصل أعماله إلى أقصى أرجاء العالم.ولحسن الحظ، من أجل تحقيق ذلك، لم ي......

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