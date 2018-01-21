الاعدام شنقاً حتى الموت لإرهابية المانية الجنسية في العراق

2018/01/21 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد، الأحد، حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهمة ألمانية الجنسية من أصول مغربية تنتمي لتنظيم "داعش".

وذكر المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "محكمة الجنايات المركزية نظرت في قضية متهمة بالإرهاب تحمل الجنسية الألمانية وأصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقها وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

واوضح بيرقدار، أن "المتهمة اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم للعراق لإيمانها بتنظيم داعش الإرهابي واصطحبت معها بناتها الاثنين اللتين تزوجن من أفراد التنظيم الإرهابي"، لافتا إلى أن "المتهمة قدمت الدعم اللوجستي ومساعدة التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعمالهم الإجرامية وأدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية".

يذكر أن القوات الأمنية المشتركة، تمكنت من اعتقال أكثر من متهمة بتنظيم "داعش"، تحمل الجنسية الأجنبية وذلك جراء عمليات تحرير المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرته مؤخراً.

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