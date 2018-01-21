العثور على جثة امرأة عليها آثار طلقات نارية شرق اربيل

2018/01/21 | 13:05

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في أمن 21 يناير, 2018 1 زيارة

بغداد/SNG

كشف مصدر أمني في اربيل ، الأحد، عن العثور على جثة امرأة شرق المحافظة.وذكر المصدر صحفي ، إن “قوة من الشرطة عثرت اليوم، على جثة امرأة قرب قضاء كوية شرق اربيل ”، مبينا ان “الجثة بدت عليها آثار طلقات نارية”.

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه “تم نقل الجثة إلى الطب العدلي، فيما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث”.

يذكر أن محافظة أربيل 349 كم شمال العاصمة بغداد تعد من المحافظات المستقرة أمنياً مقارنة بمحافظات وسط وجنوب البلاد، إلا أنها تشهد بين حين وآخر عمليات استهداف معظمها ضد المدنيين وتندرج ضمن الجرائم الجنائية.

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