البيتزا تحل شجارا عنيفا بين رجلين – فيديو

2018/01/21 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو لرجلين يتشاجران بالأيدي في أحد الشوارع، ما جعل أحد المارة يتدخل لفض المعركة بأبسط طريقة ممكنة.

اقترب رجل من الاثنين المتشاجرين معا، ومعه علبة بيتزا، وفرق بينهما، ثم منح كلا منهما قطعة بيتزا؛ لينتهي الشجار، وكأنه لم يكن، مما أثار دهشة الكثيرين الذين أكدوا أن البيتزا يمكنها أن تحل أي مشكلة.حقق مقطع الفيديو 2 مليون و600 ألف مشاهدة منذ نشره عبر “فيس بوك”.

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