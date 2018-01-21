نادال يتابع انطلاقته القوية في بطولة استراليا المفتوحة للتنس

2018/01/21 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملبورن - بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف اول الدور ربع النهائي من بطولة استراليا المفتوحة للتنس، اولى البطولات الاربع الكبرى، بفوزه الصعب على الارجنتيني دييغو شفارتسمان الرابع والعشرين 6-3 و6-7 (4-7) و6-3 و6-3 السبت في ملبورن.

ويلتقي نادال، وصيف بطل العام الماضي وحامل اللقب في 2009، في الدور المقبل مع الكرواتي مارين سيليتش السادس والذي تغلب على الاسباني الاخر بابلو كارينيو 6-7 (2-7) و6-3 و7-6 (7-صفر) و7-6 (7-3).

واحتاج نادال الى 3 ساعات و51 دقيقة للتخلص من عقبة الارجنتيني وتحقيق فوزه الرابع عليه في اربع مواجهات بينهما.



وعلى الرغم من بدايته القوية وكسبه المجموعة الاولى بسهولة 6-3، عانى الاسباني الامرين اغلب فترات المباراة حيث اضطر الى انقاذ 15 كرة كان سيخسر على اثرها ارساله.

ودفع نادال ثمن عدم نجاحه في كسب النقاط الحاسمة في المجموعة الثانية التي خسر ارساله فيها 3 مرات وخسرها بعد الاحتكام الى الشوط الفاصل.

وذكر نادال: "انه لاعب رائع على جميع المستويات.



لقد كان ارساله جيدا اليوم، لقد كانت معركة كبيرة".

واضاف: "بالتأكيد انني متعب قليلا ! ولكنني أشعر بأنني في حالة جيدة.



تمكنت من القتال حتى نهاية افضل مباراة لي هذا العام.



وقوفي على قدرتي في المنافسة واللعب بقوة وكثافة كبيرتين ولمدة 4 ساعات يعتبر شيئا جيدا للثقة".

وهي المرة العاشرة التي يبلغ فيها نادال الدور ربع النهائي للبطولة الاسترالية.

ويتفوق نادال على سيليتش في 6 مباريات جمعت بينهما حيث فاز عليه 5 مرات متتالية بينها فوزان العام الماضي (نصف نهائي دورتي شنغهاي للماسترز واكابولكو المكسيكية) مقابل خسارة واحدة كانت في المواجهة الاولى بينهما في نصف نهائي دورة بكين عام 2009.

وهي المرة الثانية التي سيلتقي فيها نادال وسيليتس في ملبورن بعد الاولى في ثمن النهائي عام 2011 عندما فاز الماتادور 6-2 و6-4 و6-3.

وعادل سيليتش انجاز مواطنه غوران ايفانيسيفيتش بتأهله الى ربع نهائي احدى البطولات الاربع الكبرى للمرة الحادية عشرة في مسيرته الاحترافية، والثانية في ملبورن بعد 2010 عندما خرج من دور الاربعة.

وكان ايفانيسيفيتش خاض 11 ربع نهائي في الغراند سلام في الفترة بين 1980 و2004.

يذكر ان سيليتس وايفانيسيفيتش هما الكرواتيان الوحيدان المتوجان بلقب في الغراند سلام حيث نال الاول فلاشينغ ميدوز عام 2014، والثاني ويمبلدون عام 2001.

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