غاز البصرة: انتاجنا خلال 2017 هو الأعلى في تاريخ العراق

2018/01/21 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكدت شركة غاز البصرة، اليوم الاحد، ان خطتها الانتاجية للعام الماضي شهدت اعلى انتاج للغاز في العراق.وذكر المدير العام للشركة سايمون دامان وليمز، في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "استطعنا الالتزام بوعدنا ‏للحكومة العراقية، و قد ‏طوينا ‏عام 2017 بامتياز ‏من خلال ‏تحقيق كميات استثنائية من معالجة الغاز وصلت الى أكثر من 900 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الخام محققين أعلى إنتاج في تاريخ العراق".

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واضاف وليمز، "‏لقد أظهرت شركة غاز البصرة مرة أخرى قدراتها المهنية ونجحت في التزاماتها مع الحكومة العراقية لتطوير وتحويل موارد البلاد ‏إلى طاقة تشغيلية مفيدة – الغاز المنتج يقوم بتوفير الكهرباء لأكثر من 8 مليون بيت في العراق".من جهته، قال وزير النفط جبار اللعيبي، "لقد حققنا زيادة كبيرة في استثمار الغاز المصاحب في مشروع شركة غاز البصرة في أوائل كانون الثاني لعام 2018، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وقد بلغت القدرة الاستثمارية الإنتاجية لهذا المشروع 900 مليون قدم مكعب ‏قياسي/يومياً، ‏وهذا الإنجاز ‏الكبير عزَّز قدرات العراق على مختلف الأصعدة، منها ‏صادرات غاز البترول المسال والمكثفات، ‏وتعزيز التنمية المستدامة وتوفير الثقة اللازمة للمستثمرين في مشاريع البتروكيماويات".

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