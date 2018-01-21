2018/01/21 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشفت شركة غار البصرة، وصول انتاجها من الغاز إلى 900 مليون قدم مكعب قياسي يوميا خلال شهر كانون الاول الماضي.





وذكرت شركة غاز البصرة في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنّ "الخطة الانتاجية للعام الماضي حققت زيادة غير مسبوقة في انتاج الغاز في كانون الاول-2017 وصولا الى 900 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز المصاحب للإنتاج النفطي والذي يتم توريده من ثلاثة حقول في جنوب العراق (غرب القرنه مرحلة ١ و الزبير و الرميلة)".

‏‏من جانب آخر، قال مدير عام شركة غاز البصرة، سايمون دامان وليمز، "‏إنني فخورٌ ‏جدا لأننا استطعنا الالتزام بوعدنا ‏للحكومة العراقية، و قد ‏طوينا ‏عام 2017 بامتياز ‏من خلال ‏تحقيق كميات استثنائية من معالجة الغاز وصلت الى أكثر من 900 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الخام محققين أعلى إنتاج في تاريخ العراق".



‏

واوضح أنه "بصرف النظر عن العديد من التحديات لقد وصلنا الى ‏إلى هذا الإنتاج المتميز بصورة امنه ‏وفي حدود المهلة الزمنية الموضوعة مع وزارة النفط، ‏وهنا يجب ذكر التركيز والتفاني الواضحين ‏من موظفي شركة غاز البصرة وبالأخص الموظفين العاملين على الخطوط الامامية ‏‏في اتمام مهامهم باقل وقت مطلوب ‏وضمان عمل كابسات و منشأت الغاز وصيانتها وتشغيلها بأكمل وآمن طريقة".

‏و ختم سايمون حديثه، بالقول، "‏لقد أظهرت شركة غاز البصرة مرة أخرى قدراتها المهنية و نجحت في التزاماتها مع الحكومة العراقية لتطوير و تحويل موارد البلاد ‏إلى طاقة تشغيلية مفيدة – الغاز المنتج يقوم بتوفير الكهرباء لأكثر من 8 مليون بيت في العراق".

من جهة أخرى، قال وزير النفط جبار اللعيبي، "لقد حققنا زيادة كبيرة في استثمار الغاز المصاحب في مشروع شركة غاز البصرة في أوائل كانون الثاني لعام 2018، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وقد بلغت القدرة الاستثمارية الإنتاجية لهذا المشروع 900 مليون قدم مكعب ‏قياسي/يومياً".

واوضح أن "هذا الإنجاز ‏الكبير عزَّز قدرات العراق على مختلف الأصعدة، منها ‏صادرات غاز البترول المسال والمكثفات، ‏وتعزيز التنمية المستدامة وتوفير الثقة اللازمة للمستثمرين في مشاريع البتروكيماويات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غاز البصرة تعلن وصول انتاجها إلى 900 مقمق يوميا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غاز البصرة تعلن وصول انتاجها إلى 900 مقمق يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).