وزير النفط الكويتي:اجتماع

2018/01/21 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: أعلن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، اليوم الأحد، أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تطبيق اتفاق خفض إنتاج الخام لن يناقش استراتيجية خروج من الاتفاق.

واوضح بخيت الرشيدي في تصريحات صحفية، أي نقاش يخص اتفاق خفض الإنتاج سيتم التطرق له في اجتماع يونيو المقبل.

وتعقد اليوم اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط التي اجتماعها في المسقط، وتضم اللجنة دولاً من داخل أوبك وهي: السعودية والإمارات والكويت والجزائر وفنزويلا، بالإضافة إلى دول من خارج المنظمة وهي سلطنة عمان وروسيا الاتحادية.

وأوضح وزير النفط الكويتي أن الاتفاق ساهم في تحسن كبير في أساسيات السوق وسحوبات متواصلة في المخزون النفطي أسهمت في خفض الفائض في المخزون النفطي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 221 مليون برميل.

ونوه إلى أن الاتفاق النفطي ساهم في استمرار تحسن نسب التزام الدول في الاتفاق حيث وصلت إلى 107% خلال 2017، موضحاً أن جميع الدول التزمت بالاتفاق.

ولجأت منظمة أوبك في عام 2016 إلى التوصل لاتفاق لتخفيض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً وذلك لمواجهة فائض المعروض وتقلص أسعار النفط.

وتم مد أجل الاتفاق المعقود بين منتجو النفط من داخل أوبك وخارجها إلى نهاية عام 2018.

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