الأسدي: قرار المحكمة الاتحادية بشأن تأجيل الانتخابات سيكون ملزماً ولا يمكن تجاوزه

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واكد ان "موضوع تأجيل الإنتخابات من عدمه قد أحيل بطلب من مجلس النواب إلى المحكمة الإتحادية لبيان رأيها وقرارها بهذا الشأن وأن قرارها سيكون ملزماً ولا يمكن تجاوزه أو الإعتراض عليه".وتابع ان "مهام المحكمة الإتحادية تتعلق بتفسير المواد الدستورية وعليه لا يمكن لقرارها أن يخرج عن مضمون المادة الدستورية (56 / أولاً) التي لا تشير إلى مشروعية تأجيل الإنتخابات البرلمانية".
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