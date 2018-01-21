الأسدي: قرار المحكمة الاتحادية بشأن تأجيل الانتخابات سيكون ملزماً ولا يمكن تجاوزه

2018/01/21 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد رئيس كتلة حزب دعاة الإسلام، النائب خالد الأسدي، اليوم الاحد، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن تأجيل الانتخابات سيكون ملزماً ولا يمكت تجاوزه او الاعتراض عليه.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الأسدي اكد عدم وجود إمكانية لتأجيل الانتخابات البرلمانية لأن الدستور العراقي حدد في المادة (56/ أولاً) منه عمر مجلس النواب بشكل يمنع معها تمديد عمل مجلس النواب فقد نصت هذه المادة على أن تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة"، لافتاً إلى أن "تأجيل الإنتخابات عن موعدها في 12 آيار المقبل، يعني حل مجلس النواب".

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واكد ان "موضوع تأجيل الإنتخابات من عدمه قد أحيل بطلب من مجلس النواب إلى المحكمة الإتحادية لبيان رأيها وقرارها بهذا الشأن وأن قرارها سيكون ملزماً ولا يمكن تجاوزه أو الإعتراض عليه".وتابع ان "مهام المحكمة الإتحادية تتعلق بتفسير المواد الدستورية وعليه لا يمكن لقرارها أن يخرج عن مضمون المادة الدستورية (56 / أولاً) التي لا تشير إلى مشروعية تأجيل الإنتخابات البرلمانية".

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