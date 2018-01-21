لواء علي الاكبر ينجز اكثر من 90% من معاملات الشهداء والجرحى

2018/01/21 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد متابع شؤون الشهداء والجرحى في لواء علي الاكبر جواد عبد الكاظم تم من خلال برنامج الشهداء والجرحى منذ بداية عمليات التحرير في جرف النصر ولحد الان انجاز اكثر من 90% من معاملات شهداء اللواء واكثر من 95 % من معاملات الجرحى.واضاف كاظم :" ان القسم الاول من معاملات الشهداء تم استلام بطاقة الكي كارد والقسم الثاني تم احالتهم على التقاعد والقسم الثالث تم انجاز معملاتهم اما معاملات الجرحى اغلبها تم تايدها من الادارة المركزية.واكد تم توفير برنامج رعاية الجرحى الذين ادت اصابتهم بالبتر او العج وان اغلب المحافظات يوجد فيها ممثليات للواء لمتابعة حقوق الشهداء والجرحى مشيرا الى ان هنالك زيارات مستمر العوائل الشهداء والجرحى للوقوف على احتياجاتهم.

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