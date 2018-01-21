2018/01/21 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الوطني الكردستاني في قضاء طوزخورماتو حسن بارام ، اليوم الأحد ، استقالته من منصبه، عازياً ذلك إلى أسباب عدة من بينها الأحداث...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً ... قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن استقالته من منصبه والسبب!!) نشر أولاً على موقع (بغداد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً ... قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن استقالته من منصبه والسبب!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد نيوز).