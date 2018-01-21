الأحد 21 كانون الثاني 2018 م (4 جمادى الأولى 1439 هـ)


رسمياً ... قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن استقالته من منصبه والسبب!!
2018/01/21 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   أعلن نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الوطني الكردستاني في قضاء طوزخورماتو حسن بارام ، اليوم الأحد ، استقالته من منصبه، عازياً ذلك إلى أسباب عدة من بينها الأحداث...

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