شمخاني لبارزاني:لن نسمح لكردستان العراق أن تكون بؤرة للعصابات الإرهابية

2018/01/21 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 21 يناير 2018 - 1:08 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني من السماح للعصابات والزمر الارهابية المعادية للنظام الايراني باستخدام اراضي اقليم كردستان لاستهداف الجنود والمواطنيين الايرانيين والسيطرة على بعض أجزاء العراق.وأفادت وكالات الانباء الايرانية ان شمخاني استقبل صباح اليوم الأحد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له “وبحثا آخر المستجدات في اقليم كردستان العراق والمنطقة”.واعتبر شمخاني “الانتصار على داعش والتحرير الكامل للعراق وتخليص الشعب العراقي من أكبر تهديد إرهابي في المنطقة بانه بشارة بمستقبل أفضل لعراق موحد والتغلب على المؤامرات الأجنبية الرامية الى خلق إنقسام في هذا البلد”.واشار المسؤول الايراني إلى “العلاقات المتبادلة والتفاعلات التاريخية بين الشعب الايراني والعراقي، وخاصة في المحافظات التي يسكنها الاكراد” لافتا الى انه “على الرغم من مؤامرات أعداء الامتين، فإن سياق التعاون الشامل والعلاقات الاستراتيجية بين إيران والعراق آخذة في التزايد”.وأكد شمخاني، ان إيران “وبالنظر الى سياسة أربيل الجديدة وتركيزها على الحوار والتعاون مع بغداد فإنها ستبذل جميع إمكانياتها لدعم تسوية العقبات القائمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”.

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