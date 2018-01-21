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وزير التخطيط: العراق يحتاج الى 100 مليار دولار لاعادة اعمار مدنه المحررة خلال عشر سنوات
2018/01/21 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير التخطيط سلمان الجميلي، الاحد، ان العراق يحتاج الى (100) مليار دولار لاعادة اعمار مدنه المح...

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