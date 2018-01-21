الأحد 21 كانون الثاني 2018 م (4 جمادى الأولى 1439 هـ)


نيجيرفان البارزاني يجتمع مع الرئيس الإيراني
2018/01/21 | 13:10
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