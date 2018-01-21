2018/01/21 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيجيرفان البارزاني يجتمع مع الرئيس الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/01/21 | 13:10.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني يجتمع مع الرئيس الإيراني) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني يجتمع مع الرئيس الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني يجتمع مع الرئيس الإيراني) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني يجتمع مع الرئيس الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).