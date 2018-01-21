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لجنة المسابقات: لا تأجيل لمباراة النجف والحسين
2018/01/21 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأكدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاحد، ان مباراة النجف ونادي الحسين المقرر اقامتها، غداً الاثنين، في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز غير قابلة للتأجيل.يذكر أن نادي النجف، اصدر بياناً، امس الاحد، يلوح فيه بامكانية انسحابه من الدوري الممتاز بسبب الازمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق.

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