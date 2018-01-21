ايدير يعطل خطط إنتر ميلان

2018/01/21 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:يبحث إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الشتوية، عن إضافة اسم جديد إلى خط هجومه، بعد قرار عدم عودة جابرييل باربوسا للفريق، بعد انتهاء إعارته مع بنفيكا، وإرساله في إعارة أخرى لسانتوس البرازيلي.

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وأفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت اليوم الأحد، بأنه "سيكون هناك اجتماعا بين المدير الرياضي بييرو أوسيليو والمدرب لوتشيانو سباليتي بحضور المستشار الفني والتر ساباتيني، للحديث حول الخيارات المطروحة في السوق".وأبرز تلك الخيارات هي مهاجم فريق إشبيلية الإسباني، كوريا، والذي ينوي النادي الأندلسي بيعه بشكلٍ كامل، ويطلب مبلغ 25 مليون يورو.وهناك خيار آخر ربما يكون الوصول إليه أكثر سهولة هو مهاجم فريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي دانييل ستوريدج والذي يرحب بالانتقال لإيطاليا.لكن سيكون على إنتر ميلان أولًا بيع مهاجمه إيدير الذي لم يعد ضمن مخططات المدير الفني، لكن المشكلة التي تواجه النادي هو أن الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية رفض العرض المُقدم إليه من كريستال بالاس الإنجليزي، كما أنه لا يرغب في الذهاب للدوري الصيني كذلك، ما يعطل خطط النادي.

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