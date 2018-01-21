باريس سان جيرمان وليون…قمة فرنسية من الطراز العالي

2018/01/21 | 13:10

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هاي كورة_ يستضيف ملعب أولمبيك ليونء قمة مباريات الجولة ال25 من الدورى الفرنسى بين باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 56 نقطة وليون صاحب المركز الثالث برصيد45 نقطة

تاريخيا تقابل ليون ضد باريس سان جيرمان فى 85 مباراة تفوق باريس سان جيرمان فى 35 مباراة وتفوق ليون فى 26 مباراة وتعادلا 24 مباراة وسجل باريس سان جيرمان128 هدفا وسجل ليون 103 هدفا

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