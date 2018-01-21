غولدن ستايت يتعثر أمام هيوستن

2018/01/21 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهي المرة الثانية التي يتغلب فيها هيوستن روكتس على غولدن ستايت في 3 مباريات جمعت بين الفريقين حتى الآن هذا الموسم، بعد الأولى في عقر دار الأخير 122-121 في 18 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، فيما رد البطل التحية 124-114 في 5 كانون الثاني/يناير الحالي في هيوستن.

وضرب هيوستن روكتس بقوة في الربع الأول وحسمه في صالحه بفارق 12 نقطة (40-28)، ثم حسم الشوط الأول بفارق 7 نقاط (65-58) بفضل تألق بول بيرس صاحب 33 نقطة و11 متابعة.

واستعاد غولدن ستايت الذي كان على بعد فوزين من الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية (16) والذي حققه لوس أنجليس ليكرز موسم 1974-1975، توازنه بفضل نجميه كيفن دورانت (26 نقطة) وستيفن كوري (19 نقطة)، حتى أنه تقدم بفارق سلة (102-100) قبل 7 دقائق من نهاية المباراة، بيد أن لاعبيه عابهم بعد ذلك التسرع واهدار الرميات الحاسمة، وهو ما استغله هاردن وبيرس لحسم النتيجة في صالح هيوستن.

وأذل أوكلاهوما سيتي ثاندر مضيفه كليفلاند كافالييرز عندما تغلب عليه 148-124 وحرم نجمه ليبرون جيمس من تخطي حاجز الـ30 ألف نقطة.

وكشر أوكلاهوما سيتي ثاندر عن أنيابه منذ البداية وكسب الربع الأول بفارق 19 نقطة (43-24).

وكانت جماهير كليفلاند كافالييرز تمني النفس بحضور حدث تاريخي يتمثل في تخطي "الملك" جيمس لحاجز 30 ألف نقطة في الدوري ليصبح سابع لاعب يحقق ذالك في التاريخ، بيد أنهم عاشوا كابوسا.

واستعاد كليفلاند كافالييرز توازنه نسبياً في الربع الثاني وقلص الفارق الى 9 نقاط، بيد أن ذلك لم يدم سوى فترة قصيرة حيث سرعان ما فرض الضيوف أفضليتهم بفضل تألق بول جورج (36 نقطة) وكارميلو أنطوني (29 نقطة).

وكان جيمس (33 عاماً) بحاجة إلى تسجيل 25 نقطة ليصبح أصغر لاعب يتخطى حاجز 30 ألف نقطة، بيد أنه اكتفى بتسجيل 18 نقطة كونه لم يكن في يومه وبالتالي مني كليفلاند كافالييرز بخسارته الخامسة في مبارياته الست الأخيرة والثامنة عشرة في 45 مباراة.

وكان توماس إيزياه أفضل مسجل في صفوف كليفلاند برصيد 24 نقطة، واوضح ديريك روز 12 نقطة في 21 دقيقة.

وفي باقي المباريات، فاز مينيسوتا تمبروولفز على تورونتو رابتورز 115-109، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ميلووكي باكس 116-94، وبورتلاند ترايل بلايزرز على دالاس مافريكس 117-108، ويوتا جاز على لوس أنجليس كليبيرز 125-113، وميامي هيت على تشارلوت هورنتس 106-105، ونيو أورليانز بيليكانز على ممفيس غريزليز 111-104، وشيكاغو بولز على أتلانتا هوكس 113-97.

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