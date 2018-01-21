إشبيلية يقترب من استعادة نجمه من برشلونة

2018/01/21 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أشارت تقارير صحفية إسبانية أن نادي إشبيلية تقدم بعرض لضم أليكس فيدال، لاعب برشلونة، إلى صفوفه في الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إشبيلية عرض 6 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون كحوافز من أجل ضم الجناح الأيمن، ولكن برشلونة يريد 12 مليون يورو من أجل بيع لاعبه.

واوضحت الصحيفة في تقريرها أن إشبيلية أتم اتفاقه الشخصي مع اللاعب لأربعة مواسم مقبلة، ليتبقى الاتفاق بين الناديين.



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وكان فيدال انتقل لصفوف برشلونة في 2015 لكنه فشل في فرض نفسه أساسيا على تشكيلة الفريق بسبب تعدد الإصابات.





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