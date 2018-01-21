العراق ولبنان يوقعان إتفاقية تعاون بمجال الرياضة

2018/01/21 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]وقعت وزارة الشباب والرياضة العراقية مع نظيرتها اللبنانية اتفاقية تعاون في إطار إثراء الشراكة بين البلدين وتعزيز التعاون الرياضي والشبابي بينهما.وذكر وزير الشباب عبد الحسين عبطان في المؤتمر الصحفي الذي اعقب توقيع الاتفاقية وحضره نظيره اللبناني محمد فنيش والوفد المرافق فضلا عن رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي والكادر المتقدم في الوزارة "لقد تشرفنا بزيارة وزير الشباب والرياضة اللبناني ورئيس اللجنة الاولمبية ورئيس اتحاد الكرة ورؤساء الاتحادات الرياضية اللبنانية، وكانت الزيارة مثمرة ونتج عنها الاتفاق على اقامة بطولة عربية تحمل اسم بطولة النصر لعدد من الفعاليات الرياضية وسيتم قريبا الاتفاق على عدد الالعاب المشاركة فضلا عن التوقيات والموازنة الخاصة بالبطولة".واضاف عبطان ان "وزارة الشباب والرياضة أخذت على عاتقها خلال الفترة الماضية توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في المجالين الشبابي والرياضي، اذ نتج عن اتفاقية التعاون مع السعودية مجيء منتخبها الوطني للعب في البصرة في السابع والعشرين من الشهر المقبل وهو ما لم يتحقق منذ اربعة عقود من الزمن".واشار الى ان "إتفاقية التعاون مع قطر تمثلت بطلب الاخوة في قطر خوض مباراة ودية في بغداد الى جانب فتح فرع لاكاديمية اسباير في العراق وتأكيد مشاركتهم في البطولة الرباعية التي ساقام في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وتوقيع اتفاقية بين القناة الرياضية العراقية مع قناة الكأس، وننتظر تفعيل اتفاقياتنا مع لبنان وايران عقب اقامة لجان مشتركة لتنفيذ فقرات الاتفاقيات فضلا عن ان الاتفاقيات منحتنا فرصة توحيد المواقف والرؤى في الانتخابات التي تقام للاتحادات العربية والاسيوية والدولية ليكون صوت العراق عاليا ومؤثراً".من جانبه اكد وزير الشباب والرياضة اللبناني محمد فنيش ان "توقيع الاتفاقية يتزامن مع الانتصارات التي حققتها القوات الامنية بكافة مسمياتها على داعش الارهابي وهي فرصة لدفع العلاقات الثنائية بين الجانبين، مباركا للحكومة والشعب العراقي ما تحقق من انتصارات".وبين فنيش ان "العراق ولبنان يتمتعان بعلاقات صداقة اثمرت العديد من المنجزات في كافة المجالات الشبابية والرياضية وغيرها، وسنعمل على تعزيز العلاقات الرياضية التي تربط العراق بلبنان كونها علاقات وثيقة وقديمة قائمة على التعاون المتبادل وتعزيز اوجه التعاون المشترك وإثراء الشراكة بين البلدين والذي بدا جليا بالاعلام عن اقامة بطولة رياضية عربية لمختلف الفعاليات والالعاب الرياضية ما سيسهم في خدمة شريحة الرياضيين بين الدول العربية".وفي نهاية اللقاءات تم توزيع الهدايا والدروع التذكارية.وحضر اللقاء امين عام اللجنة الاولمبية حيدر الجميلي وعضوي اتحاد الكرة فالح موسى ويحيى كريم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ولبنان يوقعان إتفاقية تعاون بمجال الرياضة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ولبنان يوقعان إتفاقية تعاون بمجال الرياضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).