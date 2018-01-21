وزير الخارجية التركي يصل بغداد للقاء العبادي

2018/01/21 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى بغداد، للقاء نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، ورئيس الوزراء حيدر العبادي؛ وإجراء مباحثات حول العديد من ملفات التعاون المشترك.

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