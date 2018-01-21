4.39 مليار دينار إيرادات سكك الحديد خلال العام 2017

2018/01/21 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز – بغداد:

كشفت الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، يوم الأحد، عن حجم الإيراد المالي المحقق بنهاية عام 2017.

وذكر مدير عام الشركة، سلام سلّوم، إن الإيرادات بلغت نحو 4.39 مليار دينار، من خلال نقل 435.41 ألف مسافر، من المحطة المركزية ببغداد إلى محطة البصرة وبالعكس، مرورا بالمناطق الجنوبية (الناصرية، السماوة، الديوانية، الحلة).

وأوضح، أن الشركة خلال 2017، قامت بتسيير القطارات الحديثة والمكيفة DMU من بغداد بواقع رحلتين يومياً، بينما تنطلق القطارات من محطة قطار البصرة بواقع رحلتين أيضاً.

واوضح سلّوم، أن معدل تسيير الرحلات رفع معدلات أعداد المسافرين المتنقلين بين بغداد والبصرة وبالعكس.

وبنهاية العام الماضي؛ قدًّر مدير الشركة العامة لسكك حديد العراق، خسائر القطاع بالمحافظات والمناطق المحررة من تنظيم داعش بـ380 مليون دولار.

جدير بالذكر أن لقاءً جمع بين محافظ بغداد ومدير "ألستوم الفرنسية للنقل"، لبحث الترتيبات الجارية في مشروع القطار المعلق بالعاصمة العراقية.

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