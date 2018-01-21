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لجنة المسابقات: لا تأجيل لمباراة النجف ونادي الحسين
2018/01/21 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في رياضة 21 يناير, 2018 3 زيارة

بغداد/SNG

أكدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاحد، ان مباراة النجف ونادي الحسين المقرر اقامتها، غداً الاثنين، في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز غير قابلة للتأجيل.

وذكر رئيس اللجنة علي جبار في حديث صحفي إن “مباراة النجف والحسين المقرر اقامتها، غداً الانثين، في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، غير قابلة للتأجيل”.

واضاف ان “ادارة النجف لوحت بالانسحاب من الدوري في بيانها الاخير، لذلك سننتظر ونرى ما ستؤول اليه الامور قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المباراة”، لافتاً إلى أنه “في حال بقي الحال على ماهو عليه سيعتبر النجف خاسراً بثلاثة اهداف دون رد”.

يذكر أن نادي النجف، اصدر بياناً، امس الاحد، يلوح فيه بامكانية انسحابه من الدوري الممتاز بسبب الازمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق.

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