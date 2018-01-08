كيف تثيرين زوجك خلال العلاقة الحميمة؟

2018/01/21 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/SNG- هناك بعض الحركات الجنسية التي يفضلها الزوج، والتي يرغب بأن تقوم زوجته بفعلها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

تزيد هذه الحركات من شعور الزوج بالرغبة، والإثارة، و الشهوة الجنسية التي تجعله في قمة السعادة والمتعة، وتصل به إلى الذروة واللذة الجنسية.



على الرغم من أن هذه الحركات هامة جدًا أثناء الاتصال الجنسي، إلا أن الكثير من الأزواج لا يفصحن عنها لزوجاتهن.



لذلك، حرصنا اليوم أن نجمع لكِ خمس خطوات رائعة ومثيرة لإشعال رغبة زوجكِ الجنسية وإثارته أثناء العلاقة الحميمة.1- دلكي فروة رأسه

من الحركات التي تساهم في إثارة الزوج، وتزيد من إشعال رغبته الجنسية، هي تدليك فروة رأسه بواسطة أصابعك الناعمة.



حيث تعمل هذه الحركة على استثارة الزوج بنسبة كبيرة أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.



يمكنكِ أن تدلكي فروة رأس زوجكِ من منطقة أسفل الدماغ أي بقرب رقبته، ثم إصعدي ببطء إلى مقدمة الرأس، و حسسي على فروة رأسه بحركات دائرية وبخفة، و احرصي على عدم استخدام أظافركِ.



هذه الحركة من الحركات المفضلة لدى الكثير من الأزواج ويمكنكِ استخدامها أثناء ممارسة الجماع أو قبل الإستعداد للقيام بالعلاقة الحميمة.

2- مداعبة القضيب

مداعبة الزوجة لقضيب زوجها أثناء الاتصال الجنسي تعد من أبرز الحركات الجنسية التي يفضلها الزوج.



تزيد هذه الحركة من شعور الزوج بالشهوة والرغبة الجنسية، وتساعده على الوصول لآخر مرحلة، وهي مرحلة الذروة أو الرعشة الجنسية.



هذا يحدث لأن قضيب الرجل أو عضوه الذكري يشمل العديد من النهايات العصبية، التي تسبب له الإثارة والرغبة الجنسية، وتصل به لأعلى مستوياتها.



ربما تعد هذه الحركة من الحركات التي تخجل الزوجة القيام بها، على الرغم من تأثيرها القوي على الزوج.



لذلك، لا تترددي سيدتي الزوجة وقومي بمداعبة قضيب زوجكِ أثناء ممارسة العلاقة الحميمة بإستخدام يديكِ.



كما يمكنكِ القيام بهذه الخطوة عن طريق فمكِ أيضًا، حيث يمكنكِ مص القضيب بلسانكِ عن طريق الضغط عليه بشفتيكِ بطريقة خفيفة لتساعده على الإثارة.

3- كوني مسيطرة

في بعض الأحيان يحب الزوج أن يشعر أنكِ أنتِ المسيطرة في العلاقة، وأنه عليه الاستجابة لطلباتكِ فقط.



كوني أنتِ المسيطرة ومارسي الجماع بوضعية الفارسة، قبلي زوجكِ واحرصي على مداعبة جسده، وصدره، وجميع أماكن الإثارة المختلفة بجسده.



اخلعي ملابس زوجكِ وبادري أنتِ بزمام الأمور حتى يحدث الإيلاج، فهذه الحركات تشعر الزوج بالإثارة والشهوة بشكل كبير، لأنه في هذه اللحظات يشعر بحبكِ واشتياقكِ ورغبتكِ بممارسة الجنس معه، وتساعده على الوصول إلى أعلى درجات الذروة الجنسية.

4- قبلي شفتيه وباقي أجزاء جسده الحساسة

التقبيل والعناق الحميم من الحركات الجنسية الأساسية التي تثير الزوج.



لكن، في بعض الأوقات، قد تشعر الزوجة وكأن التقبيل حركة مملة خاصة إذا طالت فترة التقبيل، ولكن هذا خطأ كبير، فتقبيلكِ لزوجكِ وخاصة في الأماكن المثيرة من أهم الحركات المثيرة التي تشعل الرغبة الجنسية بينكما.



يمكنكِ التخلي عن التقبيل التقليدي عن طريق تقبيل شفتي زوجكِ بطريقة مثيرة، وذلك من خلال الضغط بأسنانك برفق على شفتيه، أو وضع شفاه من شفتيه بين شفتيكِ وببطء شديد حتى يستثار.



ابدأي بالانتقال من تقبيل شفتيه الى لعق أذنيه، والإنتقال إلى تقبيل رقبته وصدره وباقي أجزاء جسده، وسيصل الزوج لمستوى عالٍ جدًا من الشهوة والرغبة الجنسية.

5- أمتعيه برؤية جسدكِ

من المعروف أن الرجل كائن بصري بطبعه، لذلك فهو يشعر بالمتعة واللذة الجنسية عندما يرى جسدكِ، وخاصة عندما تقومين ببعض الحركات الأنثوية التي تزيد من لهيب الإثارة والشهوة الجنسية لديه.



لذلك، هناك العديد من الأزواج الذين يفضلون ممارسة العلاقة الحميمة على إضاءة بعض الأنوار الخافتة.



تذكري أن زوجكِ ربما لا يخبركِ بهذا السر! لذلك، تحركي بكل أنوثة واحرصي على أن تشعلي ضوءًا خفيفًا يسمح له بالنظر إلى جسمكِ والتمتع به.



عليكِ أن تتجملي وترتدي الملابس الداخلية المثيرة، مع إضافة عطركِ الخاص الذي يشعل من إثارته ورغبته الجنسية.



غيري أيضًا الوضع الحميمي المعتاد وجربي أوضاع جنسية جديدة تقتل الملل والروتين بينكما.

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