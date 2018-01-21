2018/01/21 | 13:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية: لا يجوز دستورياً تأجيل موعد الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل المحكمة الاتحادية: لا يجوز دستورياً تأجيل موعد الانتخابات
تأریخ التحریر: : 2018/1/21 13:17
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية: لا يجوز دستورياً تأجيل موعد الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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