محاولة اغتيال مدير مكتب معمر القذافي

2018/02/25 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مدير مكتب الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى محاولة اغتيال في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

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