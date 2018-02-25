فيديو| رئيس وزراء كندا “نسي نفسه” ودخل في وصلة رقص هنديّة أثارت غضب الكنديين!!

2018/02/25 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوز ميديا – أثار رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو”، غضب الكنديين، بعد ظهور في مقطع فيديو، مرتدياً الزيّ التقليديّ الهنديّ، ويشارك الجالية الهندية في كندا احتفالاتهم، ويدخل في وصلة رقص بالهندي.ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فيديو “ترودو” مت آثار غضب العديد من الكنديين، مطالبين بأن يتمسك بالمراسم والتقاليد.وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التقى الجمعة، نظيره الكندى وذلك عقب مرور نحو […]

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