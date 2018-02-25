الأحد 25 شباط 2018 م (9 جمادى الآخرة 1439 هـ)


فيديو| رئيس وزراء كندا “نسي نفسه” ودخل في وصلة رقص هنديّة أثارت غضب الكنديين!!
2018/02/25 | 02:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كنوز ميديا – أثار رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو”، غضب الكنديين، بعد ظهور في مقطع فيديو، مرتدياً الزيّ التقليديّ الهنديّ، ويشارك الجالية الهندية في كندا احتفالاتهم، ويدخل في وصلة رقص بالهندي.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فيديو “ترودو” مت آثار غضب العديد من الكنديين، مطالبين بأن يتمسك بالمراسم والتقاليد.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التقى الجمعة، نظيره الكندى  وذلك عقب مرور نحو […]

www.knoozmedia.com/wp-content/uploads/2018/02/رئيس-الوزراء-الكندي-في-وصلة-رقص-بالهند
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| رئيس وزراء كندا “نسي نفسه” ودخل في وصلة رقص هنديّة أثارت غضب الكنديين!!) نشر أولاً على موقع (وكالة كنوز ميديا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| رئيس وزراء كندا “نسي نفسه” ودخل في وصلة رقص هنديّة أثارت غضب الكنديين!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة كنوز ميديا).

كامل التفاصيل في: وكالة كنوز ميديا ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ حاكم دبي يعلن عن وظيفة بمليون درهم
⋙ اكتشف الحياة في كل ما حولك... الخطوة الخامسة نحو التنوير الروحي
⋙ ترتيب هدافي كأس خادم الحرمين | غياب تام لنجوم العام الماضي، ووجوه جديدة تتصدر القائمة
⋙ مسئولين في برشلونة يعتقدون ان ديمبلي لم يكن الخيار المناسب
⋙ اللجنة الأولمبية الدولية ترفض رفع الإيقاف عن الرياضيين الروس
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - شاهد أهداف مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني (6-1)
⋙ بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد