رسميا : البا يغيب عن مواجهة لاس بالماس

2018/02/25 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – سيغيب مدافع برشلونة الدولي الاسباني خوردي البا عن مواجهة الفريق الكاتلوني المقبلة أمام لاس بالماس بسبب تراكم البطاقات الصفراء ، حيث تحصل امام جيرونا على بطاقته الصفراء الخامسة مما يعني غيابه عن المباراة المقبلة .

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