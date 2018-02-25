2018/02/25 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – سيغيب مدافع برشلونة الدولي الاسباني خوردي البا عن مواجهة الفريق الكاتلوني المقبلة أمام لاس بالماس بسبب تراكم البطاقات الصفراء ، حيث تحصل امام جيرونا على بطاقته الصفراء الخامسة مما يعني غيابه عن المباراة المقبلة .
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا : البا يغيب عن مواجهة لاس بالماس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).