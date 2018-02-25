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الجماعات المسلحة تخرق الهدنة في الغوطة ودمشق
2018/02/25 | 02:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، أمس السبت 24 فبراير/شباط، أن الجماعات المسلحة أطلقت من الغوطة الشرقية 27 لغما وصاروخين على مشارف مختلفة لمدينة دمشق وقرى ومدن قرب ريف دمشق، خلال 24 ساعة الماضية.

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