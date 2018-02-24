تحت سماء أخرى

2018/02/25 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت سماء أخرىكنت أبحث عن وطني عن باب الدار عن رائحة الصبح أبحث بين أوراق القلب وتذكارات الأيامأبحث عن بغدادفي لائحة الأحزان الكبرىفالليل في مدن الغربةمديد الظل يبدو دهرا أبديالا يتوقف نزف الجرحفي اللحظات الغارقة بدمع التّوقو نشيج الأشواقتنتفض أسئلة الرّوح:أين يا وطني جنّتك الأولى ؟أين ولّت أفراح القلب ؟ولم الغربة تطوينا وتلقي بنا في منفى الصّمت ؟سأعود لحضن وطني سأعود لاسمعصوت أبي يأتيني دافئا ويقول تأخرت طويلا خمسة عشر عاما ...وأنا في انتظار زيارتك الجميلة خمسة عشر عاما وأنا أحلم بهذه الساعة الحبيبة خمسة عشر عاما ...آه كم صعب الانتظار يا ابنتي الحنون !كان حلما جميلا و أنا أقف عند قبر أبي ...باهرة الشيخلي

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