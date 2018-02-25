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بولندا تجمد العمل بقانون
2018/02/25 | 02:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن بولندا أبلغت إسرائيل بقرارها تجميد إنفاذ القانون، الذي يجرم كل من يتهم البولنديين بالتورط بالمحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية "قانون المحرقة".

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