بولندا تجمد العمل بقانون

2018/02/25 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن بولندا أبلغت إسرائيل بقرارها تجميد إنفاذ القانون، الذي يجرم كل من يتهم البولنديين بالتورط بالمحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية "قانون المحرقة".

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