2018/02/25 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة -تحدث حارس ريال مدريد كيلور نافاس انه لم يكن متفاجئ بما صنعه كريستيانو رونالدو مع بنزيما عندما جعله يتولى تسديدة ركلة الجزاء في مياراة ديبورتيفو ألافيس حيث قال : ” انا لست مندهش من هذا رونالدو دائما شحص يفضل الفريق على الانجازات الشخصية “

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيلور نافاس : لست متفاجئ من تصرف رونالدو) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيلور نافاس : لست متفاجئ من تصرف رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).