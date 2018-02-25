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كيلور نافاس : لست متفاجئ من تصرف رونالدو
2018/02/25 | 03:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة -تحدث حارس ريال مدريد كيلور نافاس انه لم يكن متفاجئ بما صنعه كريستيانو رونالدو مع بنزيما عندما جعله يتولى تسديدة ركلة الجزاء في مياراة ديبورتيفو ألافيس حيث قال : ” انا لست مندهش من هذا رونالدو دائما شحص يفضل الفريق على الانجازات الشخصية “

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