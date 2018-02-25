برشلونة يبدع بفضل إبهار ميسي وسواريز

2018/02/25 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسجل ميسي ثنائية (30، 36) وسواريز هاتريك (5، 44، 76)، والبرازيلي فيلبي كوتينيو (66).

وكان جيرونا افتتح النتيجة بشكل مفاجئ عن طريق بورتو في الدقيقة 3.

وهز ميسي شباك 36 فريقاً في الدوري الإسباني وأصبح صاحب الرقم القياسي أمام أدوريز وراؤول (35 فريقاً).

وأصبح رصيد النادي الكاتالوني 65 في صدارة الترتيب بانتظار ما ستسفر عنه قمة الغد بين إشبيلية وضيفه أتلتيكو مدريد (الثاني 55 نقطة).

أما جيرونا فيحتل المركز التاسع برصيد 34 نقطة

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وفي مباراة ثانية جرت اليوم تعادل لاس بالماس مع مستضيفه ليغانيس 0-0.

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وحقق برشلونة فوزه العشرين هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات ويبقى هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في الدوري الإسباني.

وحاول سواريز بشكل صارخ تلقي الإنذار الخامس اليوم ليعاقب في المباراة القادمة أمام لاس بالماس قبل مباراة أتلتيكو مدريد في المرحلة بعد القادمة، لكنه فشل بذلك لكن ألبا نجح بذلك.

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