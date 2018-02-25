فيديو - شاهد أهداف مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي

2018/02/25 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حل الانتاج الحربي ضيفاً على الأهلي يوم السبت 24 فبراير 2018 ضمن الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز، وانتهى هذا اللقاء بانتصار الشياطين الحمر بنتيجة (2-1).

افتتحت أهداف اللقاء مبكراً في الدقيقة 10، وكان الهدف من نصيب المارد الأحمر، وجاء بعد كرة أمامية من حسام عاشور من وسط الميدان، وصلت إلى حمدي في عمق منطقة جزاء الانتاج الحربي، فقابلها بكرة ساقطة عبرت من فوق عامر وسكنت الشباك.



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لم يهنأ الأهلي بالتقدم كثيراً، فبعد 3 دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء للانتاج، نفذها خالد قمر بتسديدة إلى يسار الشناوي الذي سقط في وسط المرمى فعبرت الكرة للشباك.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق، واستمر التعادل حتى الدقيقة 77 التي شهدت تقدم السولية بالكرة حتى وصل إلى مشارف منطقة الجزاء، فأرسل قذيفة إلى يمين عامر الذي اعترضها وأبعد الكرة، لكنها وصلت لأجايي الذي روضها في يسار منطقة الجزاء، ثم أرسل تسديدة عبرت إلى الشباك من على يسار الحارس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشياطين الحمر إلى 69 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الإنتاج عند النقطة 36 في المركز السادس.





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