تيار الكفاح العمالى - مصر - مصاب عمالى .مصر.الاسكندريه -عاجل .تفحم 8 عمال وإصابة 22 في احتراق أتوبيس الشركه بالطريق الصحراوي بالاسكندريه وهم فى طريقهم للورديه المسائيه

2018/02/25 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .قضى 8 عمال مصرعهم حرقا وأصيب آخرون مساء اليوم السبت 24فبراير 2018 في حادث احتراق أتوبيس إثر انقلابه بالطريق الصحراوي غربي الإسكندرية واشتعال النيران به، ما أدى الى تفحم 8 عمال وإصابة 22 آخرين.لأتوبيس مؤجر لتقل عمال شركة ومصنع محمود فتحي والعمال كانوا في طريقهم للمصنع بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.و يقل الاتوبيس أكثر 20 عاملا من عمال الوردية المسائية بشركة ومصنع محمود فتحي كانوا في طريقه......

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