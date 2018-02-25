ماكرون وميركل يبحثان مع الرئيس بوتين خطة وقف إطلاق النار في سوريا

2018/02/25 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيبحثان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة وقف إطلاق النار في سوريا، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط.

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