الأحد 25 شباط 2018 م (9 جمادى الآخرة 1439 هـ)


ماكرون وميركل يبحثان مع الرئيس بوتين خطة وقف إطلاق النار في سوريا
2018/02/25 | 03:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيبحثان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة وقف إطلاق النار في سوريا، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط.

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