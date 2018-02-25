الفوز على الأفيس يمنح ريال مدريد رقم لاول مرة هذا الموسم

2018/02/25 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – اشارت صحيفة اس الاسبانية ان فوز ريال مدريد على ديبورتيفو الأفيس جعل ريال مدريد يحقق 5 انتصارات متتالية في الدوري هذا الموسم .

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