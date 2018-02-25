الأحد 25 شباط 2018 م (9 جمادى الآخرة 1439 هـ)


انتر يضاعف معاناة بينيفينتو في قاع الترتيب
2018/02/25 | 04:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  وسجل هدفا انتر السلوفاكي ميلان شكرينيار (66) واندريا رانوتش (69).

وهو الفوز الرابع عشر لانتر الذي رفع رصيده الى 51 نقطة ليرتقي الى المركز الثالث مؤقتاً، في المقابل تلقى بينيفينتو الهزيمة الثانية والعشرين ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في قاع الترتيب. 

وفي مباراة اخرى، فاز بولونيا الحادي عشر على ضيفه جنوى الثالث عشر بفضل ثنائية ماتيا ديسرتو (49) والاروغوياني سيزار فاليتي (72).

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