أرقام كأس الرابطة | فينجر أمام باب التاريخ، وجوارديولا أمام افتتاحه!

2018/02/25 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك | تويتر تستعد الكرة الإنجليزية للمشهد الختامي لأول بطولة محلية هذا الموسم، عندما يخوض مانشستر سيتي وآرسنال نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة على ملعب ويمبلي مساء الأحد.

ومن الأسباب التي تؤكد أهمية المباراة أن البطولة هي اللقب المحلي الوحيد الناقص في دولاب مدرب آرسنال آرسين فينجر، فيما يطمح نظيره في مانشستر سيتي بيب جوارديولا في إحراز أول لقب له مع السيتي منذ قدومه إليه قبل عامين.

المباراة مليئة بالأرقام والحقائق نستعرض معكم أبرزها:

• هذا هو النهائي الثامن لآرسنال في كأس الرابطة، وهو أكثر من خسر في تاريخ المسابقة (5) وفاز بالبطولة مرتين في عامي 1987 و 1993.

• سيخوض مانشستر سيتي نهائي كأس الرابطة للمرّة السادسة في تاريخه، والثالثة في السنوات الخمس الماضية، وفاز في 4 من أصل النهائيات الخمس الماضية، وجاءت الخسارة الوحيدة في 1974.

• هذه أول مباراة نهائية تجمع بين آرسنال ومانشستر سيتي، لكن آرسنال فاز في المباراتين السابقتين أمام السيتي على ملعب ويمبلي، الأولى بنتيجة 3/0 في درع الاتحاد الإنجليزي عام 2014، والثانية بنتيجة 2/1 في نصف نهائي كأس إنجلترا الموسم الماضي.

• خسر مانشستر سيتي مرّة واحدة فقط في آخر 5 مواجهات جمعته بآرسنال في كافة المسابقات مقابل تعادلاين وفوزين، وفاز عليه السيتي 3/1 في آخر مباراة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

• في بطولة كأس الرابطة فاز السيتي في آخر مواجهتين مع آرسنال (2009-10 و2011-12)، بعد أن خسر خمس مواجهات قبل ذلك بين عامي 1977 و1987 و2004-2005.

• سجل آرسنال ستة أهداف فقط في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم، وهو أدنى رصيد لفريق متأهل للمباراة النهائية في تاريخ المسابقة.

• فاز آرسين فينجر بثلاثة فقط من مبارياته ال12 السابقة مع بيب جوارديولا، تعادل في 3 وخسر 6.

• يسعى فينجر للفوز بالمسابقة حتى يصبح ثامن مدرب يتمكن من الفوز بالبطولات الإنجليزية الثلاث بعد بيل نيكولسون وجو ميرسر ودون ريفي وجورج جراهام وأليكس فيرجسون وكيني دالجليش وجوزيه مورينيو.

• حقق جوارديولا الفوز في 6 من نهائياته السبعة المحلية والأوروبية السابقة، والهزيمة الوحيدة كانت أمام ريال مدريد في نهائي كأس الملك 2011.

• فاز فينجر بسبع من المباريات النهائية العشر التي خاضها كمدرّب لآرسنال، وجاءت آخر خسارتين، في هذه المسابقة بالتحديد، أمام تشيلسي 2007، وبيرمنجهام سيتي 2011.

• من بين ال13 لاعبا الذين لعبوا لأرسنال في خسارة المباراة النهائية لنفس البطولة أمام بيرمنجهام في عام 2011، فقط لوران كوسيلني وجاك ويلشير لا يزالان في النادي.

من بين ال13 لاعبا الذين لعبوا لأرسنال في الهزيمة النهائية لكأس الدوري 2011 إلى برمنغهام، إلا أن لوران كوسيلني وجاك ويلشير لا يزالان في النادي.

• كل من ليروي ساني (3 أهداف، 1 تمريرة حاسمة) وبرناردو سيلفا ( هدف، 3 تمريرات حاسمة) شاركوا في 50٪ من أهداف مان سيتي الثمانية في المسابقة هذا الموسم.

• سجل سيرجيو أجويرو في آخر 4 مباريات أمام آرسنال في جميع المسابقات.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرقام كأس الرابطة | فينجر أمام باب التاريخ، وجوارديولا أمام افتتاحه!) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرقام كأس الرابطة | فينجر أمام باب التاريخ، وجوارديولا أمام افتتاحه!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).